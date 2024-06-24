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ТЦК – про інцидент у Львові: чоловік почав провокувати військовослужбовців на конфлікт

Центр стверджує, що громадянина не били. 

Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент із чоловіком, що стався на вулиці Замковій у Львові.

Під час оповіщення група ТЦК і поліції помітила громадянина призовного віку. Вони запитали в нього документи.

Виявилося, що востаннє чоловік був у військкоматі дев'ять років тому. Його запросили в салон авто, аби виписати повістку.

"У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов’язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили", – повідомили в ТЦК. 

  • Нещодавно Сухопутні війська відкрили гарячі лінії для скарг у випадку протиправних дій співробітників ТЦК. Можна звертатися за номером 0 800 301 937 та окремо в областях. 
  • Водночас були непоодинокі випадки, коли військовозобов'язані громадяни, ухиляючись від обов'язку, провокували і нападали на працівників ТЦК, частина з яких є ветеранами війни. 
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