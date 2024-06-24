"Росіяни нехтують безпекою": У ВМС прокоментували вибухи в окупованому Севастополі

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук прокоментував вибухи в окупованому Севастополі 23 червня, внаслідок яких, за твердженням окупантів, загинули щонайменше чотири особи. Він наголосив, що Збройні сили України не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.
Про це Плетенчук розповів в ефірі "Радіо Свобода".
"Ми не завдаємо вогневого ураження по цивільних об'єктах, населенню. Але якщо такий інцидент мав місце, то нагадаю, що українська влада неодноразово попереджала, що перебувати поряд із військовими об'єктами РФ не варто. Якщо інформація вірна і серед загиблих є люди, які приїхали до українського Криму з так званої РФ, то насправді тут більше питання до них", – сказав він.
Речник ВМС додав, що інформація про те, що сталося в Севастополі, верифікується. При цьому Плетенчук зазначив, що все, що сталося, свідчить про те, що влада Росії нехтує безпекою людей.
Що сталося в Севастополі
- Вранці 23 червня місцеві та російські телеграм-канали повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи і роботу ППО в районі Севастополя, а також Євпаторії та Сак. При цьому під час атаки сигнал про повітряну тривогу в місті не вмикався, а на пляжах було багато сімей із дітьми. Пізніше окупаційний “голова” Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про загиблих і постраждалих. Серед жертв – донька заступника міського голови Магадана.
- У свою чергу, Міноборони Росії визнало, що падіння уламків було спричинено роботою російської ППО по ракеті, що пролітала. Як стверджують у російському відомстві, під час атаки на місто використовувалася ракета ATACMS.
- Українські військові не коментували ці заяви.