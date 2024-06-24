"Росіяни нехтують безпекою": У ВМС прокоментували вибухи в окупованому Севастополі

Збройні сили України не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук прокоментував вибухи в окупованому Севастополі 23 червня, внаслідок яких, за твердженням окупантів, загинули щонайменше чотири особи. Він наголосив, що Збройні сили України не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.

Про це Плетенчук розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми не завдаємо вогневого ураження по цивільних об'єктах, населенню. Але якщо такий інцидент мав місце, то нагадаю, що українська влада неодноразово попереджала, що перебувати поряд із військовими об'єктами РФ не варто. Якщо інформація вірна і серед загиблих є люди, які приїхали до українського Криму з так званої РФ, то насправді тут більше питання до них", – сказав він.

Речник ВМС додав, що інформація про те, що сталося в Севастополі, верифікується. При цьому Плетенчук зазначив, що все, що сталося, свідчить про те, що влада Росії нехтує безпекою людей.

Що сталося в Севастополі