У британських водах розпочинаються навчання Україна-НАТО "Сі Бриз"

У Великій Британії сьогодні розпочинаються навчання "Сі Бриз 2024", участь в яких братимуть військові України, НАТО і деяких інших країн.

Тематика навчань – протимінна діяльність. Цього року Україна розраховує завершити оцінку екіпажів, які вже служать на українських протимінних кораблях, повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону.

"Це надає у подальшому більше можливостей для виконання спільних завдань з країнами НАТО", – прокоментував він.

Плетенчук додав, що українські військові передадуть військовим інших країн досвід.

"Досвіду у наших військових моряків багато, і він є унікальним. Тому що проводити розмінування в умовах бойових дій у морі – такий досвід, на щастя, мають не багато країн", – повідомив Плетенчук.