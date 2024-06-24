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У британських водах розпочинаються навчання Україна-НАТО "Сі Бриз"

Фокус тренувань буде на протимінній діяльності. 

У британських водах розпочинаються навчання Україна-НАТО "Сі Бриз"
Sea Breeze
Фото: Royal Navy

У Великій Британії сьогодні розпочинаються навчання "Сі Бриз 2024", участь в яких братимуть військові України, НАТО і деяких інших країн.

Тематика навчань – протимінна діяльність. Цього року Україна розраховує завершити оцінку екіпажів, які вже служать на українських протимінних кораблях, повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону.

"Це надає у подальшому більше можливостей для виконання спільних завдань з країнами НАТО", – прокоментував він.

Плетенчук додав, що українські військові передадуть військовим інших країн досвід.

"Досвіду у наших військових моряків багато, і він є унікальним. Тому що проводити розмінування в умовах бойових дій у морі – такий досвід, на щастя, мають не багато країн", – повідомив Плетенчук.

  • У навчаннях візьмуть участь два мінні тральщики, які Британія передала Україні. 
  • Навчання очолюють США та Україна, але участь у них візьмуть також кораблі з Естонії, Франції, Німеччини, військові з Болгарії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Японії, Польщі, Румунії, Швеції та Великої Британії.
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