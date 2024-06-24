Головне за ніч та ранок понеділка, 24 червня: удари по Одесі, 1000 боєзіткнень за тиждень, 14 пакет антиросійських санкцій ЄС

Близько 1000 бойових зіткнень за тиждень , бої на Покровському напрямку,втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уранці понеділка російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси. Є постраждалі.

Станом на 9:43 було відомо про двох поранених, повідомив мер міста Геннадій Труханов. З-під завалів будинку врятували собаку.

О 9:54 повідомили про те, що кількість поранених зросла до трьох.

"Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – сказав голова ОВА Олег Кіпер.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за тиждень в Україні відбулося близько 1000 бойових зіткнень. З них понад 300 – на Покровському напрямку.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 105 атак росіян у районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Степова Новоселівка Харківської області та Стельмахівка і Андріївка Луганської області, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Краматорському захисники відбили 111 атак у районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Богданівка, Андріївка Донецької області. Там окупанти намагалися поліпшити своє тактичне положення.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 535 660 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

110-та бригада заперечила повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку, про яку повідомив ресурс DeepState. Відповідне повідомлення бригади розмістив СтратКом.

Військові повідомили, що інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності. За їхніми словами, значна частина цього населеного пункту захоплена, але не вся. "Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів", – йдеться у повідомленні.

Військові додали, що бої тривають і ситуація під контролем підрозділів української армії.

"Прохання до різного роду військових аналітиків та експертів з військової тематики: не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка далека від істинної, а представників медіа – більш ретельно її перевіряти та користуватися офіційними джерелами інформації", – наголосили в бригаді.

Рада ЄС ухвалила новий, 14-ий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані проти економіки та приватних осіб путінського режиму, на сектори енергетики, фінансів, транспорту та торгівлі та ускладнюють обхід санкцій.

"Рада ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдають ще одного удару по режиму Путіна та тим, хто продовжує його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України. Ці заходи спрямовані на такі важливі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнять обхід санкцій ЄС", – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Пакет включає обмеження проти ще 166 юридичних і фізичних осіб.

Більше інформації – в новині.

Найбільша проблема системи трансплантації органів в Україні – не в центрах трансплантації, а у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії українських лікарень.

Адже поки консиліум лікарів не збереться і не підтвердить діагноз смерті мозку, і мови не може бути про те, аби людина, яка фактично вже мертва, стала донором органів для інших живих.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів керівник Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій у МОЗ Василь Стрілка.

За його словами, донором органів може стати лише та людина, в якої діагностована смерть мозку, але ще б’ється серце. Тільки тоді фахівці можуть говорити з рідними і просити дозволу на органи, які врятують життя інших, ще живих, українців.

Докладніше – в новині та в інтерв’ю.

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