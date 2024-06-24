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Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні близько 535 660 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів
Втрати росіян
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 535 660 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб 
  • танків ‒ 8031 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) 
  • артилерійських систем – 14246 (+51) 
  • РСЗВ – 1108 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) 
  • літаків – 359 (+0) 
  • гелікоптерів – 326 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27) 
  • крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)

Дані уточнюються. 

Як повідомлялося, за минулий тиждень втрати російських окупантів склали близько 8050 військових і  1042 одиниці озброєння та військової техніки.

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