Загалом Росія втратила в Україні близько 535 660 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 535 660 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб

танків ‒ 8031 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15)

артилерійських систем – 14246 (+51)

РСЗВ – 1108 (+0)

засоби ППО ‒ 863 (+0)

літаків – 359 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27)

крилаті ракети ‒ 2323 (+2),

кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за минулий тиждень втрати російських окупантів склали близько 8050 військових і 1042 одиниці озброєння та військової техніки.