"Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні". - заявив глава держави.

Україні потрібне спільне рішення з партнерами щодо ударів по російських аеродромах.

Про це у вечірньому відеозверненні 23 червня заявив Президент Володимир Зеленський.

"Кожного дня Харків страждає від цього російського терору. І кожного дня ми повторюємо: російську бойову авіацію, яка завдає цих ударів, і не лише по Харкову, по інших наших містах, по наших громадах, по наших фронтових позиціях, – російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах – також, це цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами – безпекове рішення", - наголосив глава держави.

Зеленський відзначив, що нещодавнє погодження ударів по російській території біля кордону дало змогу "знищити частину російського терористичного потенціалу". Тепер Київ працює над тим, аби отримати більше далекобійної зброї. Рішення мають бути до першої половини липня.

"Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору – потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим із партнерами – ми робимо все, щоб наблизити рішення. Загалом наступні тижні червня та першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень, ніж перша половина червня", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "ми вже отримали рішення щодо нових «петріотів» для України й готуємо продовження, ми працюємо над постачанням іще систем ППО".