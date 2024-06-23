Буданов розповів, як можна повернути Крим і яку роль відіграють при цьому ракети ATACMS

Крим можна відрізати від постачання запасів окупантам і таким чином повернути півострів Україні.

Таку думку озвучив в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Буданов підтримав ідею екскомандувача армії США Бена Годжеса про те, що повернення Криму під контроль України буде ключем до того, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зайняти оборонну позицію.

"Я абсолютно поділяю думку генерала Годжеса. Тому нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати", - сказав очільник ГУР.

Наступним кроком буде припинення всіх постачань російським силам у Криму через Керченський міст. Для цього знадобляться ракети великої дальності ATACMS від США.

Буданов вважає, що ті, хто стверджує, що ATACMS є недостатньо потужним засобом для виконання цієї роботи, помиляються.

"Питання лише в їх кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таке завдання", - зауважив керівник української розвідки.

Буданов відзначив, що дозвіл США використовувати їхню зброю для захисту Харківщини полегшило життя українським оборонцям. Але буде ще краще, коли Вашингтон дозволить використовувати американське озброєння для ураження всієї так званої "оперативної глибини" в РФ.