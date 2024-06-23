Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків сьогоднішнього удару росіян по Харкову.

“Частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро. Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста”, ‒ зазначив він.

Президент повторив, що російських терористів може зупинити сучасна ППО, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів.