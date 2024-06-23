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Зеленський оприлюднив відео наслідків сьогоднішнього удару росіян по Харкову

Російських терористів може зупинити сучасна ППО та сильна бойова авіація, нагадав президент.

Зеленський оприлюднив відео наслідків сьогоднішнього удару росіян по Харкову

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків сьогоднішнього удару росіян по Харкову.

“Частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро. Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста”, ‒ зазначив він.

Президент повторив, що російських терористів може зупинити сучасна ППО, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів.

  • Окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по цивільних об'єктах Шевченківського та Холодногірського районах Харкова постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Загинув 73-річний чоловік.
  • Без світла наразі половина споживачів Харкова. Через авіаудари в місті призупинено рух метро.
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