Майже половина всіх боєзіткнень на Покровському напрямку, — Генштаб

З початку доби російська армія збільшила активність на Покровському напрямку – майже половина від загальної кількості боєзіткнень на фронті відбулась саме там. Загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби зросла до 71.

Про це ідеться у зведенні Гештабу станом на 13:00.

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Концентрує свої зусилля на Покровському напрямку.

Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71.

Прикордоння Сумської та Чернігівської областей знову зазнає підступних артилерійських обстрілів з території російської федерації - постраждали райони населених пунктів Блешня, Павлівка, Велика Писарівка, Ходине та Юнаківка.

За сьогодні противник чотири рази атакував на Харківському напрямку. Всі спроби – в районі Вовчанська. Два ворожих штурми підрозділами Сил оборони відбито. Ще два – продовжуються.

Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода (рф) російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Дві атаки російських військ, у районах Піщаного і Синьківки, наші захисники відбили. Ворог завдав удару некерованими авіаракетами неподалік Табаївки.

На Лиманському напрямку противник провів п’ять спроб просунутись вперед поблизу Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. На цей час триває бій у двох локаціях.

На Торецькому напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій у бік Торецька та Нью-Йорка. Продовжуються три боєзіткнення. Окупанти підтримують свої дії ударами авіації – скинули три авіабомби.

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку – майже половина від загальної кількості бойових зіткнень на фронті відбулась саме тут. Сьогодні російські окупаційні війська 31 раз атакували позиції українських воїнів. Головні зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки. Також намагається покращити своє тактичне положення ще біля шести населених пунктів. На даний час українські воїни відбили 13 ворожих атак, ще 18 - тривають.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.