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Російська армія масовано обстріляла Донеччину, п'ятеро постраждалих

Під обстрілами опинилися Торецьк, Залізне і Курахове.

Російська армія масовано обстріляла Донеччину, п'ятеро постраждалих
обстріл Донецької області
Фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 23 червня російські окупанти завдали масованих ударів по Донецькій області. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро мирних жителів.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зокрема, ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у місті Торецьк, внаслідок чого травм зазнала 70-річна жінка. Її доставлено до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною. 

Вже через кілька годин під ворожими ударами опинилося місто Залізне. Поранення отримала 88-річна місцева жителька.

Також російська армія обстріляла  касетними боєприпасами приватний сектор м. Курахове. Тілесні ушкодження дістали троє осіб. 

19-річного хлопця у важкому стані та його 43-річного батька госпіталізовано. На момент атаки вони знаходились на вулиці. 

На місці надано медичну допомогу чоловіку 59 років, який за місцем мешкання зазнав осколкового поранення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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