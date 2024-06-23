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За тиждень російські окупанти втратили понад 8 тисяч військових

Також російська армія втратила понад тисячу одиниць військової техніки.

За тиждень російські окупанти втратили понад 8 тисяч військових
втрати окупантів на Харківському напрямку

За тиждень втрати російських окупантів склали близько 8050 військових і  1042 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутніх військ олександр Павлюк.

За тиждень з 16 по 23 червня 2024 року втрати противника склали близько 8050 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 63 танки
  • 129 бойових броньованих машин
  • 282 артилерійські системи
  • 4 РСЗВ
  • 10 установок ППО
  • 281 одиниця автотехніки
  • 52 одиниці спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 25 ракет та 196 БпЛА.

До слова, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1270 російських окупантів.

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