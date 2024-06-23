За тиждень російські окупанти втратили понад 8 тисяч військових

За тиждень втрати російських окупантів склали близько 8050 військових і 1042 одиниці озброєння та військової техніки.
Про це повідомив командувач Сухопутніх військ олександр Павлюк.
За тиждень з 16 по 23 червня 2024 року втрати противника склали близько 8050 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 63 танки
- 129 бойових броньованих машин
- 282 артилерійські системи
- 4 РСЗВ
- 10 установок ППО
- 281 одиниця автотехніки
- 52 одиниці спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено 25 ракет та 196 БпЛА.
До слова, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1270 російських окупантів.