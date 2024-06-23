За тиждень російські окупанти втратили понад 8 тисяч військових

За тиждень втрати російських окупантів склали близько 8050 військових і 1042 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутніх військ олександр Павлюк.

За тиждень з 16 по 23 червня 2024 року втрати противника склали близько 8050 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

63 танки

129 бойових броньованих машин

282 артилерійські системи

4 РСЗВ

10 установок ППО

281 одиниця автотехніки

52 одиниці спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 25 ракет та 196 БпЛА.

До слова, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1270 російських окупантів.