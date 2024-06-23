Українські партизани здійснили диверсію в російському Ростові-на-Дону

Агент партизанського уху "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь. Він спалив релейну шафу.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

"Ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу Російської Федерації. Також вона відкриває доступ до морського шляху", — ідеться у повідомленні.

"АТЕШ" додають, що такого роду диверсії не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні нести відповідальність за свої дії, навіть на території РФ.