Унаслідок ворожих атак є загиблі і постраждалі.

Упродовж доби російська армія завдала авіаударів по Харкову, атакувала безпілотником Чугуївський район, а також обстріляла Куп'янщину і Балаклійську громаду. Унаслідок масованих обстрілів є загиблі та поранеі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, о 15:15 унаслідок попадання КАБ (УМПП Д-30 СМ) по Основ'янському районі Харкова, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, п‘ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та 1 тролейбус, 2 аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини, із них 3 дитини та 1 поліцейський. Загинули 2 людини.

Фото: Олег Синєгубов

У Холодногірському районі Харкова унаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства. Поранені 4 людини. Загинула 1 людина.

Фото: Олег Синєгубов

Уночі 23 червня ворог обстріляв Курилівську громаду Куп'янщини. У с. Глушківка пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала жінка.

Також під обстріл потрапило с. Кам’яна Яруга в Чугуївському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

Фото: Олег Синєгубов

22 червня о12:08 росіяни заздали ударів по с. Мілове Балаклійської громади. Виїзд на перевірку після вибуху, зруйновано житловий будинок. Постраждали 5 чоловік, 1 людина загинула.

О 15:30 в Чугуївському районі на траса Харків - Вовчанськ внаслідок обстрілу FPV-дрона травмовано двоє чоловіків.

Фото: Олег Синєгубов

О 14:00 в смт Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок.