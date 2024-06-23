Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області

Повітряні сили України спільно з іншими складовими ЗСУ успішно уразили пункт управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка бєлгородської області (рф)", — повідомили у Генштабі.

Також відомо, що за результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. "Ціль успішно уражена".