Сили оборони ліквідували ще 1270 росіян

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратида близько 534 360 військових.

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За добу українські Сили оборони ліквідували ще 1270 російських солдатів, 10 ворожих танків та 13 крилатих ракет.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб,

танків ‒ 8019 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,

артилерійських систем – 14195 (+61) од,

РСЗВ – 1108 (+2) од,

засоби ППО ‒ 863 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),

крилаті ракети ‒ 2321 (+13),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)

Дані уточнюються.