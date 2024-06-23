Президент Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до Китаю, повідомляє канцелярія глави держави.

Найважливішими елементами візиту є безпека та економічні питання, зокрема торгівля.

Президента супроводжує його дружина Агата Корнгаузер-Дуда.

Під час перебування в Китаї заплановані зустрічі, серед інших: з лідером КНР Сі Цзіньпіном, а також з прем'єр-міністром Лі Цяном, участь президента у літньому Всесвітньому економічному форумі в Даляні та польсько-китайському економічному форумі в Шанхаї.

“Дуже важливою буде політична складова. Ми маємо війну в Україні, а також гібридну атаку Білорусі на польський кордон, де білоруська влада вже три роки штовхає проти нас мігрантів, змушуючи їх намагатися нелегально перетнути кордон”, – зазначив Анджей Дуда перед вильотом.

Він додав, що візит також пов’язаний з економічними питаннями. Однією з найважливіших ідей Китаю є т.зв. ідея «Один пояс, один шлях», тобто створення шляхів сполучення, які б дозволили доставляти китайські товари до Європи наземним транспортом; через Білорусь проходить один із залізничних шляхів. Він додав, що цей маршрут, який пролягає через Білорусь, сьогодні піддається обмеженням у результаті цієї гібридної атаки, здійсненої білоруською владою на польському кордоні.

“Китай має відносини з Білоруссю, традиційно дружні. Я хотів би представити цю ситуацію президенту Сі Цзіньпіну. І розказати, з чим ми стикаємося”, – сказав Анджей Дуда.

Президент підкреслив, що представить всю безпекову ситуацію у зазначеній частині Європи.

“Цей візит має велике значення для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай – наддержава, ми знаємо, що він має дружні стосунки не лише з Білоруссю, а й з Росією, і Росія сьогодні є агресором в Україні. І саме про це я хотів би поговорити з президентом Сі Цзіньпіном. Не секрет, що вплив Китаю, в тому числі і на Росію, безумовно, величезний. На мій погляд, вкрай важливо представити наш погляд на це питання президенту Сі Цзіньпіну”, – підкреслив він.

Анджей Дуда, вказуючи на економічну складову візиту, висловив надію на збільшення китайських інвестицій у Польщу.

“Ми хочемо досягти більшого відкриття китайського ринку, насамперед для нашої сільськогосподарської продукції. Ми підпишемо кілька угод, і найважливішими є поточні зусилля, які, я сподіваюся, будуть успішними у відкритті китайського ринку для польської птиці”, – сказав він.

Президент Анджей Дуда двічі відвідував Китай: у листопаді 2015 року він відвідав цю країну з офіційним візитом, а в лютому 2022 року взяв участь у церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор і зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні. Своєю чергою, у червні 2016 року відбувся офіційний візит президента Сі Цзіньпіна з дружиною до Польщі. У 2024 році виповниться 75 років з дня встановлення двосторонніх відносин.