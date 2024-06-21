Жовква: Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця цього року

Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця цього року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року. Процес не має бути затягнутим. Україна, як ніхто, хоче якнайшвидше миру. Але ми точно не хочемо миру на основі так званого російського визнання реальності, як вони про це кажуть", - сказав Жовква.

За його словами, дата проведення залежить від результатів роботи у тематичних групах.

"Мені здається, визначальним для дати проведення другого саміту є саме інтенсивність роботи в тематичних групах. Ви ж чули президента, який сказав, що другий Саміт миру буде не через роки, а через місяці. Ось така установка України", - додав заступник глави ОПУ.

Жовква відмовився назвати місце проведення другого саміту, зазначивши, що "в України, безумовно, є розуміння таких потенційних країн, тому що із цими країнами ми вже проробили певну роботу. Але давайте не полегшувати роботу агресору".

"У нас є низка країн, і можу сказати з великою часткою ймовірності, що такий саміт може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. І це було б логічно, тому що перший саміт відбувся в європейській державі, у нейтральній Швейцарії. Тепер, за логікою подій, цей саміт має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Яка це буде країна, побачимо. Це живий процес", - сказав заступник керівника Офісу.

Жовква підкреслив, що "та країна, яка матиме честь провести другий саміт, має вже сьогодні активно працювати".

"І низка таких країн уже є, і вони працюють. Зокрема, ті з них, які були на першому Саміті миру. І, можливо, не всі з них були представлені на рівні президентів і прем'єр-міністрів. Але не можу розкривати навіть потенційний перелік цих країн, щоб в агресора не з'явилося шансів перешкодити його проведенню", - заявив посадовець.

Також Жовква зауважив, що Україні потрібні держави, які "готові, якщо треба, дуже жорстко розмовляти з Російською Федерацією, говорити "ні", бо мова російських ультиматумів закінчилася".