МЗС Швейцарії: другий Саміт миру може відбутися до виборів президента у США, зараз говоритимуть із РФ і Китаєм

Другий саміт миру можуть провести до президентських виборів у США у листопаді.
Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає The Guardian.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак в етері телемаратону повідомив, що з цього приводу уже стартували перемовини з країнами, де можна було провести зустрічі та консультації.
Глава швейцарського МЗС заявив водночас, що його країна обговорить результати першого саміту із Росією і Китаєм.
Як передає "Інтерфакс-Україна", Кассіс сказав, що Швейцарія регулярно обмінюється інформацією з Росією. Перемовини проведуть також із Китаєм та іншими державами, які не брали участі в заході 15-16 червня.
"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції... Я прошу вас зрозуміти, що я не буду говорити про це більш конкретно", - сказав Кассіс.
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