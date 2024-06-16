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МЗС Швейцарії: другий Саміт миру може відбутися до виборів президента у США, зараз говоритимуть із РФ і Китаєм

Перемовини проведуть і з тими країнами, які не взяли участь у першому саміті.

МЗС Швейцарії: другий Саміт миру може відбутися до виборів президента у США, зараз говоритимуть із РФ і Китаєм
міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс
Фото: Х/ Ignazio Cassis

Другий саміт миру можуть провести до президентських виборів у США у листопаді.

Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає The Guardian.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак в етері телемаратону повідомив, що з цього приводу уже стартували перемовини з країнами, де можна було провести зустрічі та консультації.

Глава швейцарського МЗС заявив водночас, що його країна обговорить результати першого саміту із Росією і Китаєм.

Як передає "Інтерфакс-Україна", Кассіс сказав, що Швейцарія регулярно обмінюється інформацією з Росією. Перемовини проведуть також із Китаєм та іншими державами, які не брали участі в заході 15-16 червня.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції... Я прошу вас зрозуміти, що я не буду говорити про це більш конкретно", - сказав Кассіс.

  • Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква повідомив, що після інавгураційного Саміту миру почнеться робота над кожним пунктом, який ухвалили у комюніке. А опісля планують провести другий саміт. Володимир Зеленський заявив, що присутність Росії на другому саміті говоритиме про те, що країна-агресор погодилася на завершення війни. 
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову, за якої Росію включать до мирних переговорів.
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