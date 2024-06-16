Заступник Єрмака пояснив, чому не всі учасники Саміту миру підписали комюніке

Заступник керівника Офісу Президенти України Ігор Жовква пояснив, чому не всі учасники Саміту миру підписали комюніке.

В етері телемаратону Жовква сказав, що кожна з таких країн мала свої причини.

"Різні причини у кожної країни. Десь це вимагає відповідних процедур. В одній із країн це має бути навіть рішення парламенту. У певних країн були представники такого рівня, які не могли приймати такі рішення. Наприклад, міністри закордонних справ не всі могли приймати такі рішення. Вони мають повернутися до своїх країн, звернутися до свого керівництва держави", - сказав заступник глав ОПУ.

Жовква додав, що на саміті деякі країни озвучували заяви про те, що Росія могла би бути присутньою на такому заході. Аде, за словами заступника глави ОПУ, в такому разі саміт був би зірваний.