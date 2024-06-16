Зеленський: єдність держав на Саміті миру доводить, що ідея міжнародного права жива

Єдність світових лідерів на Саміті миру у Швейцарії доводить, що сама ідея міжнародного права залишається живою та дієвою.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
"Об’єднаний світ – це світ миру, це світ, який уміє діяти правильно. Я дякую кожному, хто працював заради цього дня, – кожному лідеру, усім командам та радникам лідерів, усім державам. Наша з вами єдність тут доводить, що сама ідея міжнародного права залишається живою та дієвою", — ідеться у повідомленні.
- Володимир Зеленський зазначав, що об'єднати вдалося 101 країну та міжнародну організацію. За його словами, також є держави, які не беруть участі, але висловили зацікавленість. Комюніке саміту буде відкритим для підписання країнами, які не приїхали.