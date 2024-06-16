Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"

"Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", — заявив Трамп.

Експрезидент США Дональд Трамп під час виступу у Детройті, розкритикував масштаби підтримки України і заявив, що у разі перемоги одразу "вирішить питання" з цим.

Про це Трамп заявив на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA, фрагменти якого опублікували користувачі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Під час свого виступу Трамп розкритикував масштаби допомоги Україні, запити якої "ніколи не припиняються". При цьому екпрезидент США перекрутив факти.

"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – заявив Трамп.

І продовжив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа, а потім знову наголосив:

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", – заявив Дональд Трамп.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввостаннє перебував із візитом в США ще в грудні 2023 року, де зустрівся із президентом США Джо Байденом та з представниками Конгресу для забезпечення підтримки України.

13 червня експрезидент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з представниками Республіканської партії в Капітолії розкритикував допомогу Україні.

Раніше Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин – якщо він виграє президентські вибори у листопаді, ще до вступу на посаду.