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Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"

"Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", — заявив Трамп.

Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Експрезидент США Дональд Трамп під час виступу у Детройті, розкритикував масштаби підтримки України і заявив, що у разі перемоги одразу "вирішить питання" з цим.

Про це Трамп заявив на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA, фрагменти якого опублікували користувачі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Під час свого виступу Трамп розкритикував масштаби допомоги Україні, запити якої "ніколи не припиняються". При цьому екпрезидент США перекрутив факти.

"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – заявив Трамп.

І продовжив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа, а потім знову наголосив:

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", – заявив Дональд Трамп. 

До слова, президент України Володимир Зеленський ввостаннє перебував із візитом в США ще в грудні 2023 року, де зустрівся із президентом США Джо Байденом та з представниками Конгресу для забезпечення підтримки України.

  • Раніше Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин – якщо він виграє президентські вибори у листопаді, ще до вступу на посаду. 
  • У квітні газета Washington Post написала, що Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала Москві частину територій: окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.
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