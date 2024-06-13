Під час зустрічі із представниками республіканців Трамп розкритикував допомогу Україні

Сьогодні, 13 червня, експрезидент США Дональд Трамп провів закриту зустріч з представниками Республіканської партії в Капітолії.

Про це повідомляє Reuters.

Присутній на зустрічі представник крайнього правого крила республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп розкритикував пакет допомоги Україні на суму 60 млрд доларів.

"Він запитує: якщо Україна переможе, яка буде вигода?" – сказав Бейкон.

Крім того, на зустрічі Трамп закликав однопартійців відмовитись від внутрішніх чвар, зокрема запропонував Марджорі Тейлор Грін, яка очолила невдалу спробу усунути спікера Палати представників Джонсона, конструктивно працювати з тим.

Трамп закликав відмовитись від ідеї заборонити аборти на федеральному рівні, знизити податки на дохід від чайових, і підтримати тарифи для захисту сталеливарної промисловості США.