Під час зустрічі із представниками республіканців Трамп розкритикував допомогу Україні

Сьогодні, 13 червня, експрезидент США Дональд Трамп провів закриту зустріч з представниками Республіканської партії в Капітолії.
Про це повідомляє Reuters.
Присутній на зустрічі представник крайнього правого крила республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп розкритикував пакет допомоги Україні на суму 60 млрд доларів.
"Він запитує: якщо Україна переможе, яка буде вигода?" – сказав Бейкон.
Крім того, на зустрічі Трамп закликав однопартійців відмовитись від внутрішніх чвар, зокрема запропонував Марджорі Тейлор Грін, яка очолила невдалу спробу усунути спікера Палати представників Джонсона, конструктивно працювати з тим.
Трамп закликав відмовитись від ідеї заборонити аборти на федеральному рівні, знизити податки на дохід від чайових, і підтримати тарифи для захисту сталеливарної промисловості США.
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Раніше Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин – якщо він виграє президентські вибори у листопаді, ще до вступу на посаду. Республіканець заявляв, що "чудово ладнає" з Путіним.
- У квітні газета Washington Post написала, що Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала Москві частину територій: окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.