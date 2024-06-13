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Під час зустрічі із представниками республіканців Трамп розкритикував допомогу Україні

Також Трамп закликав однопартійців відмовитись від внутрішніх чвар.

Під час зустрічі із представниками республіканців Трамп розкритикував допомогу Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 13 червня, експрезидент США Дональд Трамп провів закриту зустріч з представниками Республіканської партії в Капітолії.  

Про це повідомляє Reuters.

Присутній на зустрічі представник крайнього правого крила республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп розкритикував пакет допомоги Україні на суму 60 млрд доларів.

"Він запитує: якщо Україна переможе, яка буде вигода?" – сказав Бейкон.

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Крім того, на зустрічі Трамп закликав однопартійців відмовитись від внутрішніх чвар, зокрема запропонував Марджорі Тейлор Грін, яка очолила невдалу спробу усунути спікера Палати представників Джонсона, конструктивно працювати з тим.

Трамп закликав відмовитись від ідеї заборонити аборти на федеральному рівні, знизити податки на дохід від чайових, і підтримати тарифи для захисту сталеливарної промисловості США.

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