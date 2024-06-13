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Уряди США, Канади і Британії попередили про втручання Росії у вибори в Молдові

Партнери перелічили, до яких заходів буде вдаватися Кремль, аби розхитати ситуацію в Молдові. 

Уряди США, Канади і Британії попередили про втручання Росії у вибори в Молдові
Ілан Шор
Фото: EPA/UPG

Уряди Канади, Великобританії і США оприлюднили спільну заяву про втручання Росії у вибори в Молдові.

Текст документа опублікували на сайті американського Державного департаменту.

"Кремль прагне підірвати молдовські демократичні інститути напередодні жовтневих президентських виборів та референдуму про членство Молдови в ЄС. Ми поділяємо сильне занепокоєння президента Санду щодо використання Кремлем злочинних угруповань для фінансування політичної діяльності та підриву демократичних інститутів Молдови", - йдеться у заяві.

Росія планує вплинути на результати президентських виборів у країні цьогоріч восени. Якщо не переможе проросійський кандидат, Кремль має на меті спровокувати масові протести, налаштувати громадян проти чинної влади і західні уряд. 

"Росія наразі підтримує кандидатів на пост президента Молдови та загострює соціальну напруженість. Ці російські суб'єкти активно використовують дезінформацію та пропаганду в інтернеті, в ефірі та на вулицях для досягнення своїх цілей. Вони підтримують критику на адресу уряду та політичної партії чинного президента Молдови, щоб спровокувати протести. Частина цих операцій включатиме поширення брехні про особу та наміри чинного президента, а також про ймовірні порушення на виборах", - наголосили союзники.

Автори заяви зазначили, що співробітники ЗМІ RT протягом кількох років за згодою російського уряду надавали пряму підтримку Ілану Шору, який перебуває під санкціями як США, так і Канади й Британії.

Три держави поділилися цією інформацією з молдовською стороною, аби вона змогла вжити заходів і запобігти дестабілізації. Також США, Канада і Британія закликали Росію відмовитися від спроб підірвати демократію у Молдові.

  • Торік у жовтні урядова комісія з надзвичайних ситуацій вирішила обмежити участь у виборах представників неконституційних партій. Через кілька годин законопроєкт із відповідними поправками до виборчого кодексу зареєстрували у парламенті й депутати підтримали документ. 
  • Але депутати від "Шору" подали скаргу до Конституційного суду Молдови. Останній підтримав їхню скаргу і визнав поправки до виборчого кодексу неконституційними. Тож "Шор" зможе взяти участь у прийдешніх виборах.
  • У червні 2023-го Конституційний суд Молдови визнав партію "Шор" неконституційною на підставі доведених фактів незаконного фінансування партії, підкупу виборців та учасників протестів.
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