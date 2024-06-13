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Члени НАТО схвалили план розширення підтримки України

Офіційне затвердження зроблять міністри оборони країн альянсу, а тоді документ оприлюднять.

Члени НАТО схвалили план розширення підтримки України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

13 червня члени НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Відповідно до документа, у майбутньому НАТО має взяти на себе міжнародну координацію постачань зброї Києву і тренувань для ЗСУ. Крім того, Альянс створить аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U). Ця група діє при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у Вісбадені (Німеччина) й налічує близько 300 військових.

Наразі план схвалили у кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Тепер документ мають офіційно затвердити міністри оборони і 14 червня його оприлюднять.

  • Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті, заявив - Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони. 
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