​Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на 42 млн євро

Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів орієнтовною вартістю 480 млн норвезьких крон (майже 42 млн євро).
Про це заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.
"Україна відчуває велику потребу у всіх типах боєприпасів і просила конкретно про те, що ми зараз передаємо", – зазначив Грам.
Він додав, що нещодавно Норвегія передала також партію ручних гранат на 50 млн норвезьких крон (4,7 млн євро) та боєприпаси до снайперської зброї на 3 млн крон (260 тисяч євро).
- Як повідомлялося, Норвегія профінансує посилення української ППО на 240 млн євро, з яких 125 млн підуть на спільне з іншими союзниками постачання сотні ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.
- 31 травня Україна та Норвегія підписали двосторонню угоду щодо гарантій безпеки.