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​Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на 42 млн євро

"Україна відчуває велику потребу у всіх типах боєприпасів і просила конкретно про те, що ми зараз передаємо".

​Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на 42 млн євро
Прапор Норвегії

Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів орієнтовною вартістю 480 млн норвезьких крон (майже 42 млн євро).

Про це заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"Україна відчуває велику потребу у всіх типах боєприпасів і просила конкретно про те, що ми зараз передаємо", – зазначив Грам.

Він додав, що нещодавно Норвегія передала також партію ручних гранат на 50 млн норвезьких крон (4,7 млн євро) та боєприпаси до снайперської зброї на 3 млн крон (260 тисяч євро). 

 

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