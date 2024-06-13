"Огидно і жахливо": радник Байдена про всиновлення в Росії викрадених українських дітей

Білий дім має нові та достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує списки викрадених українських дітей на російських сайтах усиновлення.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, посилаючись на чергове журналістське розслідування на цю тему, передає "Голос Америки".
"Це огидно і жахливо. Ці українські діти зі своїми родинами мають бути в Україні. Росія веде війну не тільки проти українських військових, а й проти українського народу", – наголосив Салліван.
Деяким українським дітям, яких пропонують на усиновлення, росіяни змінюють імена та приховують інформацію, що вони з України.
"Після початку повномасштабного вторгнення в Україну військовослужбовці російських військ та інші російські офіційні особи депортували до Росії сотні тисяч українських цивільних, у тому числі дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами", - зазначив Салліван.
Він нагадав заяву президента Джо Байдена, що Росія вчиняє в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності.
"Ми будемо продовжувати підтримувати український народ, допомагаючи йому захищатися від варварської загарбницької війни Росії", – сказав Салліван.
- Як повідомлялося, агентство Reuters опублікувало масштабне розслідування про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій російськими посадовцями та колаборантами. Журналісти агентства протягом шести місяців розслідували долі викрадених Росією українських дітей, які осиротіли або були розлучені із родинами.
- За даними Financial Times, цих дітей викрали з інтернатів та розлучили з їхніми офіційними опікунами та родичами, майже всі вони походять з регіонів на півдні та сході України. У РФ вони опинилися в Тульській та Оренбурзькій областях та в окупованому Росією Криму.
- Президент РФ Володимир Путін та так звана уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова звинувачені прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі у скоєнні воєнного злочину. У березні 2023 року МКС видав ордер на їхній арешт.
- За даними українського уряду, зібраними на сайті "Діти війни", до Росії було депортовано понад 19 500 дітей. Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
- Досі в Україну вдалося повернути лише близько 400 викрадених росіянами дітей.