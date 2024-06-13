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"Огидно і жахливо": радник Байдена про всиновлення в Росії викрадених українських дітей

"Росія веде війну не тільки проти українських військових, а й проти українського народу".

"Огидно і жахливо": радник Байдена про всиновлення в Росії викрадених українських дітей
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван
Фото: EPA/UPG

Білий дім має нові та достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує списки викрадених українських дітей на російських сайтах усиновлення.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, посилаючись на чергове журналістське розслідування на цю тему, передає "Голос Америки".

"Це огидно і жахливо. Ці українські діти зі своїми родинами мають бути в Україні. Росія веде війну не тільки проти українських військових, а й проти українського народу", – наголосив Салліван.

Деяким українським дітям, яких пропонують на усиновлення, росіяни змінюють імена та приховують інформацію, що вони з України.

"Після початку повномасштабного вторгнення в Україну військовослужбовці російських військ та інші російські офіційні особи депортували до Росії сотні тисяч українських цивільних, у тому числі дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами", - зазначив Салліван.

Він нагадав заяву президента Джо Байдена, що Росія вчиняє в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності.

"Ми будемо продовжувати підтримувати український народ, допомагаючи йому захищатися від варварської загарбницької війни Росії", – сказав Салліван.

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