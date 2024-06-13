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ЗМІ: Вирок для сина може допомогти Байдену на виборах

Засудження Гантера Байдена нівелює заяви республіканців про заангажованість системи правосуддя.

ЗМІ: Вирок для сина може допомогти Байдену на виборах
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Вирок у кримінальній справі щодо незаконного володіння зброєю для сина президента США Гантера Байдена може зіграти позитивну роль у спробі його батька переобратися до Білого дому. Таку думку висловили експерти, опитані The Guardian.

Засудження сина господаря Овального кабінету може бути використане політтехнологами президента як спростування деяких заяв Дональда Трампа. Зокрема звинувачення в тому, що демократи використовують систему правосуддя для переслідування опонентів. 

Додаткової ваги позиціям чинної адміністрації додає той факт, що проти Трампа звинувачення були висунуті у суді штату Нью-Йорк, який є незалежним від Департаменту юстиції. Натомість справу проти Гантера Байдена ініціювало саме те відомство, яке формально підпорядковане його батькові. 

Байден-старший через історію із сином повертається в очах багатьох виборців до образу "дядечка Джо" - чоловіка, який зберіг емпатію попри чимало пережитих особистих втрат (син Бо помер від раку, перша дружина та маленька донька загинули в автокатастрофі). Політичні експерти відзначають, що у 2020 році саме цей імідж переконав чималу кількість електорату.   

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