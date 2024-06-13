Reuters: ХАМАС запропонував численні зміни до пропозиції США щодо припинення вогню

Деякі з цих змін були нездійсненними, вважає держсекретар США Блінкен.

ХАМАС запропонував численні зміни до пропозиції США щодо припинення вогню у Смузі Гази

ХАМАС запропонував численні зміни до підтриманої США пропозиції щодо припинення вогню з Ізраїлем у Газі. Деякі з цих змін були нездійсненними.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

Втім, високопоставлений представник ХАМАС Усама Хамдан заперечив, що палестинське ісламістське угруповання висувало нові ідеї.

Він наголосив, що саме Ізраїль відхиляє пропозиції, і звинуватив адміністрацію США в тому, що вона погоджується з цим, щоб “ухилитися від будь-яких зобов’язань” щодо плану постійного припинення вогню в Смузі Гази.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що багато запропонованих ХАМАС змін були незначними, але інші суттєво відрізнялися від того, що було викладено в резолюції Радбезу ООН.

“Наша мета – довести цей процес до завершення. Ми вважаємо, що час торгу закінчився”, – сказав Салліван.

За інформацією джерел Reuters в єгипетських службах безпеки, ХАМАС вимагає письмових гарантій від США щодо плану припинення вогню.