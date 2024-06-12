Генсек НАТО очікує на саміті Альянсу "чіткіше" формулювання щодо членства України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує погодження "чіткішого" формулювання щодо членства України в Альянсі, передає "Європейська правда".

"Не мені вдаватися в деталі точних формулювань, але я очікую, що формулювання будуть ще чіткішими в нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу", – сказав Столтенберг.

Саміт пройде у липні у Вашингтоні. Генсек очікує також, що на заході і перед його початком союзники зроблять важливі оголошень про надання більшої кількості військової допомоги Києву: технікою, ППО, артилерією, ракетами. Вся ця допомога потрібна для забезпечення перемоги нашої держави у війні, бо "без цього, звичайно, не може бути й мови про членство в Альянсі".