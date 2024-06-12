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Генсек НАТО очікує на саміті Альянсу "чіткіше" формулювання щодо членства України

Також Столтенберг очікує на оголошення від союзників більшої кількості військової допомоги Києву.

Генсек НАТО очікує на саміті Альянсу "чіткіше" формулювання щодо членства України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує погодження "чіткішого" формулювання щодо членства України в Альянсі, передає "Європейська правда".

"Не мені вдаватися в деталі точних формулювань, але я очікую, що формулювання будуть ще чіткішими в нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу", – сказав Столтенберг.

Саміт пройде у липні у Вашингтоні. Генсек очікує також, що на заході і перед його початком союзники зроблять важливі  оголошень про надання більшої кількості військової допомоги Києву: технікою, ППО, артилерією, ракетами. Вся ця допомога потрібна для забезпечення перемоги нашої держави у війні, бо "без цього, звичайно, не може бути й мови про членство в Альянсі".

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