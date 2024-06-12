Лідери G7 закликатимуть Китай припинити допомагати Росії у війні проти України

G7 також підтвердить свої зусилля щодо зменшення критичної залежності від Китаю.

Лідери "Великої сімки" (G7) за підсумками саміту в Італії закликатимуть Китай припинити підтримувати Росію у війні проти України.

Про це йдеться у проєкті заяви саміту G7, пише Bloomberg.

Лідери "G7" підозрюють Китай у постачання до Росії технологій та деталей, знайденими у зброї, або необхідними для його виробництва і цим самим допомагаючи Москві обходити торгові обмеження "Групи семи" на чимало цих товарів.

Заборонені матеріали часто потрапляють до Росії через треті країни, такі як Китай і Туреччина, або мережі посередників.

"Постійна підтримка Китаєм російської оборонно-промислової бази має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", — іідеться у проєкті заяви.

"Група семи" також закликатиме Пекін підштовхнути Росію до виведення військ з України та підтримати справедливий світ.

Текст заяви може бути змінений до початку саміту 13 червня. Торгова напруженість між країнами G7 та Китаєм буде відображена у заяві ширше. Зокрема, очікується, що лідери заявлять, що політика Китаю "створює глобальні побічні ефекти, ринкові спотворення та шкідливі надлишкові потужності у низці секторів".

G7 підтвердить свої поточні зусилля щодо зменшення критичної залежності від Китаю, водночас повторюючи, що вони не мають наміру розривати відносини.

"Ми не намагаємося завдати шкоди Китаю чи перешкодити його економічному розвитку, справді, зростання Китаю, який гратиме за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес", — йдеться в проєкті.