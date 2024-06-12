Суд у Литві підтвердив законність позбавлення громадянства чоловіка ексспівмешканки Шойгу

Рішення ґрунтується на тому, що чоловік став громадянином Росії і не має права на множинне громадянство.

Сьогодні, 12 червня, у Литві суд відхилив скаргу Адольфа Камінскаса, чоловіка Олени Камінскас, матері дітей колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, про позбавлення його литовського громадянства.

Про це пише литовський мовник LRT.

Суд визнав, що позбавлення громадянства Камінскаса є законним та обґрунтованим. Зазначається, що його позбавили громадянства Литви через те, що чоловік став громадянином Росії і не має права на множинне громадянство. На думку суду, у справі, яка розглядається, не надано даних про те, що заявник може бути громадянином Литви та іншої держави одночасно.

Камінскас заявив, що не може подати документи, які підтверджують його право на подвійне громадянство, оскільки Департамент міграції та Міністерство внутрішніх справ не дотрималися встановленого шестимісячного терміну, але суд підкреслив, що заявник був поінформований про перевірку його права на подвійне громадянство, і був зобов'язаний надати підтверджуючі це дані.

Також Камінскас стверджував у скарзі, що він є особою, яка виїхала з Литви до 11 березня 1990 року і набула громадянство іншої держави, або нащадками цих осіб. На думку суду, чоловік не надав жодних доказів, тому цей аргумент було відхилено як безпідставний.

Видання уточнило, що Камінскас одружений на громадянці Росії Я. Камінскас (Шебунова). Вона є колишньою подругою голови РНБО Росії С.Шойгу, має від нього двох дітей. Також у неї із теперішнім чоловіком є ще двоє власних дітей. Їй суд закрив в'їзд не тільки Литву, а й Шенгенську зону.

Прикордонники не пустили в Литву Камінскаса, який нещодавно втратив громадянство, у грудні 2022 року. Тоді він пред’явив владі прострочений литовський паспорт, а потім намагався в’їхати в країну за російським паспортом. Проте не зміг цього зробити через обмеження на в'їзд для громадян Росії, введені восени минулого року в Литві та інших країнах регіону. Чоловіка відправили назад рейсом до Стамбула.

Камінскас, який отримав російське громадянство, не повідомив про це відповідальні органи Литви протягом двох місяців. На думку суду, можна вважати, що заявник навмисно діяв необережно та безвідповідально.

Це судове рішення може бути оскаржене у Вищому адміністративному суді Литви. У лютому минулого року суд залишив без змін рішення, яким Камінскасу було скасовано дозвіл на тимчасове проживання в Литві.