Литва визначилася з новим послом в Україні

Уряд Литви ухвалив рішення щодо кандидатур послів у низці держав, серед яких Грузія, Канада та Україна.

За повідомленням литовського медіа Delfi, новою дипломатичною представницею балтійської держави в Україні стане Інгу Станіте-Толочкене, яка працювала у міністерстві закордонних справ на посаді політичної директорки.

Пані Станіте-Толочкене має досвід роботи послом у Вірменії. Нову дипломатичну місію вона розпочне 19 серпня, після того, як своє перебування у Києві завершить попередній посол Вальдемарас Сарапінас.