Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСвіт

Литва визначилася з новим послом в Україні

Дипломатичну місію балтійської країни в нашій державі очолюватиме Інгу Станіте-Толочкене.

Литва визначилася з новим послом в Україні
Інгу Станіте-Толочкене
Фото: Укрінформ

Уряд Литви ухвалив рішення щодо кандидатур послів у низці держав, серед яких Грузія, Канада та Україна.

За повідомленням литовського медіа Delfi, новою дипломатичною представницею балтійської держави в Україні стане Інгу Станіте-Толочкене, яка працювала у міністерстві закордонних справ на посаді політичної директорки.

Пані Станіте-Толочкене має досвід роботи послом у Вірменії. Нову дипломатичну місію вона розпочне 19 серпня, після того, як своє перебування у Києві завершить попередній посол Вальдемарас Сарапінас. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies