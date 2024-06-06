Словацький суспільний мовник планує провести кількагодинний "попереджувальний страйк"

На понеділок, 10 червня, запланований кількагодинний "попереджувальний страйк" словацького суспільного мовника RTVS, у зв'язку з намірами влади реформувати мовлення.

Про це повідомляє видання Denník N.

Попереджувальний страйк відбудеться перед початком сесії парламенту Словаччини. На ній депутати, ймовірно, ухвалять остаточне рішення щодо нового закону про суспільне мовлення.

Співробітники мовника та опозиції вважають, що таким чином уряд хоче взяти ЗМІ під свій контроль.

"Це буде перший страйк в історії RTVS. Після попереджувального страйку ми оцінимо ситуацію і готові до організації інших страйків", – повідомили члени страйкового комітету RTVS.

Працівники мовника наголосили, що не планують переривати або перешкоджати мовленню під час акції протесту. В акції візьмуть участь 150 людей, які пройдуть колоною до Міністерства культури Словаччини.