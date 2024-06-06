91 представник медіа загинув за час повномасштабного вторгнення РФ

Сьогодні в Україні відзначається День журналіста.

Сьогодні, 6 червня, в День журналіста, виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 90 представників медіа.

Про це Карандаєв написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він відзначив важливість роботи пресофіцерів та кореспондентів, теле- та радіожурналістів, редакторів та фотографів, які працюють на бойових позиціях, на місці подій у тилу, у студіях, і фіксують події російсько-української війни та доносять світові оперативну достовірну інформацію.

"Щира вдячність українським журналістам та представникам іноземних медіа за той внесок, який ви робите у нашу боротьбу проти ворога, формування громадської думки та зміцнення демократії. Вашу роботу важко переоцінити, адже її результат, кожен сюжет, кожна стаття чи кожна фотографія несе важливі меседжі, здатні змінити хід історії", – написав політик.

Також нагадав, що, за даними Національної спілки журналістів України, 91 людина серед представників та представниць медіа загинула під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Схиляємо голову перед їх подвигом задля свободи нашої держави", – додав Карандєєв.