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На ТОТ Луганщини невдоволеним "владою" погрожують ув'язненням до трьох років

За висловлювання у соціальних мережах – також передбачене покарання у вигляді штрафу.

На ТОТ Луганщини невдоволеним "владою" погрожують ув'язненням до трьох років
​Окупанти, фото ілюстративне
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

На ТОТ Луганщини невдоволеним "владою" погрожують ув'язненням до трьох років, а за коментарі у соцмережах обіцяють штрафи.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Мешканці Рубіжного неодноразово скаржилися на так званого «очільника муніципального округу» –  писали листи навіть путіну, і нарешті, дочекалися офіційної відповіді", – зазначив Лисогор у телеграмі.

У листі-відповіді окупанти пояснили, що за "наклеп" на нову "владу" можна отримати 3 роки позбавлення волі. За висловлювання у соціальних мережах – також передбачене покарання у вигляді штрафу.

За словами Лисогора, продовжилися рейди росіян у тимчасово окупованих населених пунктах. 

Зокрема, у Марківці, Новопскові, Бондарівці та Лісній Поляні окупанти забирають продукти харчування та побтові речі із будинків та магазинів. 

"Але ж скаржитися – не можна. Тому люди продовжують виживати, як можуть. Якщо так триватиме і надалі, то росіянам скоро не залишиться ким "керувати", – додав очільник області. 

Окупанти хочуть відправити біля 12 000 дітей з Луганщини на перевиховання у різні регіони Росії. Маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на “великороса”.

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