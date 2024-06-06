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На Дніпропетровщині окупанти дроном атакували рейсовий автобус, постраждали люди

Окупанти вдарили по автобусу безпілотником.

На Дніпропетровщині окупанти дроном атакували рейсовий автобус, постраждали люди
Окупанти поцілили дроном у рейсовий автобус
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через атаки окупантів на Дніпропетровщині постраждало четверо людей. Російська армія поцілила безпілотником у рейсовий автобус.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Ввечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади", – написав Лисак у телеграмі.

Вранці окупанти обстріляли райцентр.  

Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині: чоловіки 52, 65 і 73 років і 38-річна жінка. 

Ворожий дрон поцілив у автобус
Фото: Дніпропетровська ОВА
Ворожий дрон поцілив у автобус

Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач.

Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Нікопольщину

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти запустили по території України 18 ударних безпілотників типу «Shahed-131/136», а також завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М». ППО збила 17 дронів. 

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