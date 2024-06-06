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Генштаб: 85 зіткнень, 2742 ворожих обстріли, втрат не допущено

Гаряче було на Харківському, Куп'янському, Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках.

Генштаб: 85 зіткнень, 2742 ворожих обстріли, втрат не допущено
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 23:30 5 червня.

Загалом за добу відбулося 85 бойових зіткнень, ворог здійснив 2742 обстріли, використав 499 дронів-камікадзе. Сили оборони вразили 12 районів зосередження живої сили окупантів, 1 район зосередження техніки та знищили два пункти управління БПЛА і радіолокаційну станцію.

На Харківскому напрямку відбито три атаки у бік Липців та Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп'янському напрямку ворог 12 разів намагався витіснити ЗСУ з позицій. 11 атак відбито, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку відбулося шість ворожих атак, п'ять з них відбито, одна тривала. Теж без втрачених позицій.

На Краматорському напрямку Генштаб характеризує ситуацію як напружену, проте ситуація під контролем. З 11 атак 8 відбито, 3 тривали.

На Покровському напрямку кількість атак була найбільшою і сягнула 23, 15 з яких на момент публікації було відбито. Найбільша активність спостерігалсь біля села Сокіл. 

На Придніпровському напрямку три атаки в бік села Кринки відбито, позиції не втрачено. 

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