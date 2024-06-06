Україна через заступника голови МЗС ще раз запросила Китай на Саміт миру

Дипломати не полишають надії залучити Піднебесну до заходу у Швейцарії.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Пекіна вчергове передав Китаю запрошення на Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії.

Як пише Reuters, дипломат у столиці Піднебесної зустрівся зі своїм колегою, віцеміністром закордонних справ Суном Вейдонгом. Про те, що під час спілкування урядовців двох країн знову пролунав заклик до Китаю взяти участь у Саміті миру, заявив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Це б була хороша нагода зробити практичний внесок у досягнення справедливого й тривалого миру в Україні", - написав Кулеба.

Проте у звіті китайскої сторони про зустріч дипломатів немає жодного слова про обговорення Саміту миру та запрошення з боку України.