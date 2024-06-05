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Поліцейські та зооволонтери евакуювали 13 тварин з притулку на Харківщині

Тварин доставили до притулку у відносно безпечному районі Харківської області.

Поліцейські та зооволонтери евакуювали 13 тварин з притулку на Харківщині
Поліцейські та зооволонтери евакуювали 13 тварин з притулку на Харківщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські та зооволонтери евакуювали тварин з притулку в с. Черкаські Тишки Липецької територіальної громади Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що з притулку евакуювали 6 котів та 7 собак.

У зв'язку з обстрілами в Липецькій громаді не працюють ветеринарні установи й зоомагазини. Також ускладнена логістика доставки гуманітарного харчування для тварин.

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Тварин доставили до притулку у відносно безпечному районі Харківської області, де їм забезпечать догляд та ветеринарне спостереження. Згодом більшість із них знайдуть новий будинок та нових господарів.

Крім того, тваринам, які залишилися на території Липецької громади, передали корми та ветеринарні препарати.

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