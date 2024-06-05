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Генштаб: російська армія продовжує наступальні дії на Покровському і Харківському напрямках. Тривають бої

Упродовж дня кількість боєзіткнень збільшилася до 54, 15 з них — на Покровському напрямку.

Генштаб: російська армія продовжує наступальні дії на Покровському і Харківському напрямках. Тривають бої
Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує наступальні дії – на цей час відбулося 54 бойових зіткнення. Найбільша активність противника — на Покровському напрямку та у Харківській області. Підрозділи Сил оборони мужньо стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед, ідеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку ворог продовжує завдавати авіаударів по українських містах і селах з території російської федерації, з напрямку Шебекіного. Так, сьогодні, терористи з повітряного простору рф вже скинули п’ять керованих авіаційних бомб у район Охрімівки та одну – на Вовчанськ. Також, били некерованими авіаракетами по Ветеринарному. Відбито дві атаки загарбників у бік села Липці. На даний час тривають три боєзіткнення у районі Вовчанська. 

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Сім разів противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. У напрямку двох останніх населених пунктів бої наразі тривають. Авіаудару КАБом противник завдав у район села Нове.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує намагання штурмувати позиції українських захисників в районах Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Загальна кількість боєзіткнень зросла до п’яти. Три атаки нашими воїнами успішно відбито, дві, у напрямку Роздолівки, ще поки тривають. Свої дії неподалік Верхньокам’янського окупанти підтримували застосуванням двох керованих авіабомб.

На Краматорському напрямку окупанти застосовують некеровані авіаційні ракети в районах сіл Північне та Дружба. Сім атак, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, підрозділи Сил оборони відбили. Один бій біля Білої Гори ще триває. 

Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут, в порівнянні із ранком, кількість боїв зросла більш ніж удвічі.  На даний час відбулося 15 боєзіткнень. Сім з них ще тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського та Сокола. Біля останнього ворог концентрує зусилля – бій продовжується аж у чотирьох локаціях, окупанти також скинули дві авіабомби. Ще три авіаудари ворог завдав по районах Желанного, Карлівки і Новоселівки Першої. 

На Времівському напрямку, за підтримки російської авіації, точаться три бойових зіткнення у напрямку Урожайного. Ще одну атаку там вже відбито. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. 

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