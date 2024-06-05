МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру

Цього року значно зросла кількість бажаючих постипути до аспірантури. Ймовірно, це пов’язано із тим, що це дає право на відстрочку від мобілізації.

Міністерство освіти і науки України інформує про оновлення Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.

Зміни повʼязано із наявною воєнно-політичною ситуацією в країні. Також вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.

Серед основних нововведень:

Збільшено підтримку закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту. Регіональний коефіцієнт — це коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник / вступниця обирає ЗВО, розташований у певному регіоні. ЗВО, поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій, матимуть особливий регіональний коефіцієнт: 1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,04 — у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області; 1,00 — інші.

Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім 081 "Право" і 293 "Міжнародне право"

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ в 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру в 2024 році.

Зі свого боку, портал Education.ua вказує на зміни, які МОН не включило до свого переліку “основних”. Для допуску для вступу в аспірантуру прохідні бали ЄВІ (єдиний вступний іспит) підвищили до 150 з обох компонентів: тесту з іноземної мови та ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності). До цього прохідні бали були встановлені на рівні 130 та 100 відповідно. Ці зміни не стосуються вступників в магістратуру — прохідні бали ЄВІ / ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування) в магістратуру залишаться такі самі.

Крім цього, як повідомляє МОН, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру. Ці умови надають студентам, які:

Зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території.

Проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії.

Проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.

За таких умов вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними в Переліку спеціальностей, що користуються особливою підтримкою.

Якщо в закладі вищої освіти немає магістерської програми за спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) закладу вищої освіти або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Також портал Education.ua повідомив із посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, що зазвичай на ЄВІ реєструється 110–120 тисяч осіб, а цього року кількість зареєстрованих на ЄВІ становить понад 200 тисяч. Такий попит пов’язаний з великою кількістю охочих вступати в аспірантуру, для яких ЄВІ тепер служить допуском для вступних іспитів.

Висока кількість пов’язана, вочевидь, із тим, що послідовна освіта дає право на відстрочку від мобілізації, а для випускників магістерських програм саме аспірантура є наступним кроком в освіті.