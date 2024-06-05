МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру

Міністерство освіти і науки України інформує про оновлення Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.
Зміни повʼязано із наявною воєнно-політичною ситуацією в країні. Також вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.
Серед основних нововведень:
- Збільшено підтримку закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту. Регіональний коефіцієнт — це коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник / вступниця обирає ЗВО, розташований у певному регіоні. ЗВО, поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій, матимуть особливий регіональний коефіцієнт: 1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,04 — у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області; 1,00 — інші.
- Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім 081 "Право" і 293 "Міжнародне право"
- На навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ в 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру в 2024 році.
В Україні зупинено зарахування міжнародних мовних сертифікатів як результатів вступних іспитів до аспірантури
Зі свого боку, портал Education.ua вказує на зміни, які МОН не включило до свого переліку “основних”. Для допуску для вступу в аспірантуру прохідні бали ЄВІ (єдиний вступний іспит) підвищили до 150 з обох компонентів: тесту з іноземної мови та ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності). До цього прохідні бали були встановлені на рівні 130 та 100 відповідно. Ці зміни не стосуються вступників в магістратуру — прохідні бали ЄВІ / ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування) в магістратуру залишаться такі самі.
Крім цього, як повідомляє МОН, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру. Ці умови надають студентам, які:
- Зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території.
- Проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії.
- Проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.
За таких умов вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними в Переліку спеціальностей, що користуються особливою підтримкою.
Якщо в закладі вищої освіти немає магістерської програми за спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) закладу вищої освіти або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Також портал Education.ua повідомив із посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, що зазвичай на ЄВІ реєструється 110–120 тисяч осіб, а цього року кількість зареєстрованих на ЄВІ становить понад 200 тисяч. Такий попит пов’язаний з великою кількістю охочих вступати в аспірантуру, для яких ЄВІ тепер служить допуском для вступних іспитів.
Висока кількість пов’язана, вочевидь, із тим, що послідовна освіта дає право на відстрочку від мобілізації, а для випускників магістерських програм саме аспірантура є наступним кроком в освіті.