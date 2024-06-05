Заступнику директора департаменту КМДА оголосили підозру в "поборах" з перевізників

Заступнику директора одного з департаментів КМДА повідомили про підозру в вимаганні хабарів у київських автоперевізників. Також підозру оголосили приватному підприємцю, який допомагав налагодити схему поборів, повідомили в Держбюро розслідувань і Офісі генерального прокурора. Судячи з наведених даних, йдеться про заступника голови департаменту транспортної інфраструктури.

За даними слідства, у квітні до ДБР звернулася дружина військового, яка керувала його фірмою з перевезень, допоки той служить. Жінка поскаржилася на системний тиск з боку посадовців та погрози розірвати договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю".

"Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті", – повідомили в бюро.

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "транш" для чиновника. Це – директор фірми, наближеної до керівництва Департаменту транспортної інфраструктури.

Наразі проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Посадовець КМДА та його спільник підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.

"Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми", – додали в ДБР.

"Задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. грн", – повідомили в Офісі генпрокурора.

У голови Департамента транспортної інфраструктури, згідно з даними на сайті КМДА, п'ятеро заступників. За даними УП і "Суспільного", підозру оголосили заступнику Максиму Широкову.