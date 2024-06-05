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У ДПСУ прокоментували заборону на виїзд за кордон власників декількох паспортів

Кожна людина з паспортом України для цієї держави насамперед є українським громадянином.

У ДПСУ прокоментували заборону на виїзд за кордон власників декількох паспортів
Українські прикордонники перевіряють документи на українсько-польському пункті пропуску Рава-Руська.
Фото: EPA/UPG

Українці-власники двох і більше паспортів розглядаються насамперед як громадяни України, тож на них поширюються всі національні права та обов'язки. Про це у коментарі Liga.net сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Коментар пролунав на тлі заяви американського посольства щодо заборони з 1 червня на виїзд з України військовозобов'язаних, які мали подвійні паспорти. Речник назвав таке формулювання некоректним.

"Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", – сказав він.

Демченко підкреслив, що всі ці норми були чинні й раніше. Прикордонники неодноразово виявляли українців, які вдавали іноземців. Однак інша справа – українці, які постійно проживали за кордоном і мали відповідні відмітки в документах. 

Речник підтвердив, що раніше українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які мали ще одне громадянство, мали можливість виїхати за кордон. Зі змінами законодавства така можливість обмежена.

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