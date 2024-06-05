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Кличко прокоментував обшуки в його заступника

Мер міста вважає, що велика кількість справ проти мерії була політично заангажованою. 

Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Віталій Кличко
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко не має належної інформації про вчорашні обшуки у його заступника Костянтина Усова. Однак він готовий співпрацювати з правоохоронним органами, сказав мер у коментарі "Суспільному".

Кличко вважає, що велика частина справ проти столичної мерії була "політично заангажованою". КМДА розраховує на "об'єктивну оцінку подій".

"Проти мерії міста з 2000 року було порушено 1200 кримінальних справ, з яких до суду пішло 8. Це дає мені підстави говорити, що велика частина справ були політично заангажовані в напрямку дискредитації і розказати, як все погано. Але ми співпрацюємо (з правоохоронцями, – Ред.), надаємо всю інформацію та розраховуємо на об'єктивну оцінку подій", – сказав він. 

  • Учора в будівлі КМДА пройшли обшуки в заступника голови КМДА Костянтина Усова. Спершу про це повідомили джерела LB, потім підтвердили на сайті адміністрації. За словами Усова, слідчі дії проходили без відповідної ухвали суду. Судячи з коментаря, справа стосується перевізників.
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