Кличко прокоментував обшуки в його заступника

Мер міста вважає, що велика кількість справ проти мерії була політично заангажованою.

Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко не має належної інформації про вчорашні обшуки у його заступника Костянтина Усова. Однак він готовий співпрацювати з правоохоронним органами, сказав мер у коментарі "Суспільному".

Кличко вважає, що велика частина справ проти столичної мерії була "політично заангажованою". КМДА розраховує на "об'єктивну оцінку подій".

"Проти мерії міста з 2000 року було порушено 1200 кримінальних справ, з яких до суду пішло 8. Це дає мені підстави говорити, що велика частина справ були політично заангажовані в напрямку дискредитації і розказати, як все погано. Але ми співпрацюємо (з правоохоронцями, – Ред.), надаємо всю інформацію та розраховуємо на об'єктивну оцінку подій", – сказав він.