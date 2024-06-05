На Полтавщині внаслідок атаки російських дронів є влучання в промисловий обʼєкт

Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації.

Російська армія вночі 5 червня атакувала Полтавщину дронами. В результаті є влучання в промисловий обʼєкт.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Російська армія вночі атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації", - написав він у Telegram.

Голова ОВА закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Україну 27 ударними безпілотниками Shahed-131/136. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях