Міноборони розпочинає партнерський проєкт з рекрутингу операторів безпілотників

Міністерство оборони України запускає проєкт набору громадян, які хочуть служити операторами безпілотників. Рекрутинг відбуватиметься через відкриті в містах нашої країни центри, а навчанням охочих займатиметься команда Victory Drones, що належить до фонду Dignitas.

Заповнити заявку та отримати відповідний супровід можна, звернувшись до рекрутингового центру. Далі кандидату дають онлайн-завдання, за результатами якого переводять на наступний етап. Досвід роботи з БПЛА в цивільному житті при цьому не вимагається.

Перед навчанням людина бере на себе зобов'язання долучитися до Збройних Сил. Далі упродовж приблизно місяця освоює навички професії, після чого відбувається процес оформлення контракту для служби в обраній військовій частині. Перед цим рекрут ще має пройти базову загальновійськову підготовку.

У міністерстві та команді Victory Drones обіцяють, що кожен, хто пройде навчання, служитиме саме за цим фахом. А додатково отримає інформацію про тактичну медицину, психологічну допомогу при стресі та саморегуляцію.