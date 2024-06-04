Генштаб ЗСУ: кількість боєзіткнень на фронті сягнула 80, із них 37 - на Покровському напрямку

10 боїв на цьому напрямку ще тривають.

Станом на 20.00 4 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80. Найбільше боїв на цей час доби відбулося на Покровському напрямку. Також російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону також Куп’янському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо Харківщини, то із території РФ, зокрема, Шебекіно, ворог завдав два удари шістьма КАБами по Вовчанську, двома КАБами по Білому Колодязю, ще одна КАБ вдарила по Старому Салтову. Вісьмома некерованими авіаційними ракетами окупанти били по Вовчанських Хуторах. Наразі на Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському кількість бойових зіткнень зросла до 13. П’ять атак наші воїни успішно відбили, ще вісім - тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки.

На Лиманському агресор атакує в районах Невського та Ямполя. Одне боєзіткнення закінчилось без успіху для противника, ще одне триває.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут відбулося уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 27 штурмових дій російських загарбників. Ще 10 боїв тривають. Ситуація контрольована.

Сім разів російські загарбники намагалися атакувати українські позиції на Курахівському напрямку. Три штурми українські захисники відбили, ще чотири тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

На Времівському українські воїни відбили шість атак російських окупантів.

На Оріхівському бої тривають поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Три завершили без успіху для противника, два ще тривають.