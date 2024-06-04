ГУР запустило портал про посадовців РФ та Білорусі, причетних до депортації українських дітей

Наразі на порталі зібрано інформацію про понад 200 посадовців із Росії та Білорусі.

На спеціальному сайті "Війна та санкції" Головного управління розвідки Міністерства оборони України створили окремий розділ "Викрадачі дітей", на якому є перелік осіб, причетних до депортації українських дітей.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Наразі на порталі зібрано інформацію про понад 200 посадовців із Росії та Білорусі, які ухвалювали рішення про незаконне вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. А також дані про учасників "перевиховних" молодіжних організацій, російських закладів освіти та культури, які беруть участь у процесах депортації.

У переліку зокрема є Марія Львова-Бєлова, яка, за даними порталу, "безпосередньо керує процесом депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України та передачі їх на усиновлення в російські сім'ї".

Розділ порталу містить невелике досьє на кожного ідентифікованого на сьогодні учасника викрадення дітей, посилання на матеріали з новин, інформацію про наявність санкцій щодо таких осіб. Також там розміщено сканкопії документів, що підтверджують депортацію дітей.

Як повідомили у міністерстві, інформацію з порталу можна використовувати для швидшого відкриття та проведення розслідувань і притягнення винних до відповідальності.