Представників Сухопутних військ хочуть покликати до Ради щодо продовження термінів оновлення даних військовозобов'язаних

Оборонний комітет Верховної Ради хоче викликати представників Сухопутних військ для обговорення доцільності продовження строків оновлення даних в ТЦК та СП.

У парламенті вже зареєстрували проєкт закону про продовження оновлення персональних даних військовозобов’язаних після 18 липня. Комітет нацбезпеки та оборони на закритому засіданні цього тижня заслухає інформацію щодо процесу оновлення даних у ТЦК СП, повідомив у коментарі кореспондентці LB.ua член оборонного комітету, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

"Ми, все ж таки, повинні викликати на закритий комітет представника Сухопутних військ, запитати у нього безпосередньо, чи потрібно подовжити відповідні терміни", – сказав він.

За словами Федієнка, найближче засідання комітету відбудеться цього тижня, після завершення засідань.