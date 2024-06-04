Представників Сухопутних військ хочуть покликати до Ради щодо продовження термінів оновлення даних військовозобов'язаних

Оборонний комітет Верховної Ради хоче викликати представників Сухопутних військ для обговорення доцільності продовження строків оновлення даних в ТЦК та СП.
У парламенті вже зареєстрували проєкт закону про продовження оновлення персональних даних військовозобов’язаних після 18 липня. Комітет нацбезпеки та оборони на закритому засіданні цього тижня заслухає інформацію щодо процесу оновлення даних у ТЦК СП, повідомив у коментарі кореспондентці LB.ua член оборонного комітету, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.
"Ми, все ж таки, повинні викликати на закритий комітет представника Сухопутних військ, запитати у нього безпосередньо, чи потрібно подовжити відповідні терміни", – сказав він.
За словами Федієнка, найближче засідання комітету відбудеться цього тижня, після завершення засідань.
- Вимога оновити дані військовозобов'язаним встановлена мобілізаційним законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Відповідно до нього, на це є 60 днів. Оновити дані можна не лише під час візиту до ТЦК або ЦНАП, а й з додатком "Резерв". Докладно про це – в матеріалі "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів".