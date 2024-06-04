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Представників Сухопутних військ хочуть покликати до Ради щодо продовження термінів оновлення даних військовозобов'язаних

Згідно з нинішнім законодавством, термін оновлення спливає 18 липня. 

Представників Сухопутних військ хочуть покликати до Ради щодо продовження термінів оновлення даних військовозобов'язаних

Оборонний комітет Верховної Ради хоче викликати представників Сухопутних військ для обговорення доцільності продовження строків оновлення даних в ТЦК та СП.

У парламенті вже зареєстрували проєкт закону про продовження оновлення персональних даних військовозобов’язаних після 18 липня. Комітет нацбезпеки та оборони на закритому засіданні цього тижня заслухає інформацію щодо процесу оновлення даних у ТЦК СП, повідомив у коментарі кореспондентці LB.ua член оборонного комітету, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

"Ми, все ж таки, повинні викликати на закритий комітет представника Сухопутних військ, запитати у нього безпосередньо, чи потрібно подовжити відповідні терміни", – сказав він.

За словами Федієнка, найближче засідання комітету відбудеться цього тижня, після завершення засідань. 

  • Вимога оновити дані військовозобов'язаним встановлена мобілізаційним законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Відповідно до нього, на це є 60 днів. Оновити дані можна не лише під час візиту до ТЦК або ЦНАП, а й з додатком "Резерв". Докладно про це – в матеріалі "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів".
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