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У Сумській області через артобстріл на власному подвір'ї загинув пенсіонер

70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї отримав уламкові поранення.

У Сумській області через артобстріл на власному подвір'ї загинув пенсіонер
Загиблий цивільний на Сумщині
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 4 червня 2024 року близько 12:40 год, окупанти обстріляли із артилерії  цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району Сумщини. В результаті атаки загинув цивільний. 

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура. 

70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї отримав уламкові поранення, від яких загинув.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали прокурори.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. 

В.о. голови громади Олег Загорський повідомив "Суспільному", що чоловік отримав поранення руки та легень.

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