У Сумській області через артобстріл на власному подвір'ї загинув пенсіонер

Сьогодні, 4 червня 2024 року близько 12:40 год, окупанти обстріляли із артилерії цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району Сумщини. В результаті атаки загинув цивільний.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї отримав уламкові поранення, від яких загинув.

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали прокурори.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

В.о. голови громади Олег Загорський повідомив "Суспільному", що чоловік отримав поранення руки та легень.